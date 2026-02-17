Sie sind zum Teil geschlittert, aber nicht aus dem Tritt gekommen. Halles Narren haben am Rosenmontag dem Schnee getrotzt. Ebenfalls wichtig: wie kaputt sind die Brücken über den Riebeckplatz wirklich?

sagt man in Halle eigentliche Helau oder Alaaf? Ist es Fasching oder Karneval? Darüber toben im Rheinland hitzige Debatten. In unseren Breiten ist das egal. Wir feiern. Und das ordentlich. Auch der Winter konnte die Narren aus der Stadt und dem Saalekreis am Rosenmontag nicht stoppen. Mein Kollege Denny Kleindienst war beim bunten Treiben dabei. Und wer will, kann das Spektakel, im Livestream übertragen, auch nachschauen.

Trotz Kälte und Schnee war die Laune beim Rosenmontagsumzug ausgelassen fröhlich. (Foto: Steffen Schellhorn)

Mit der fünften Jahreszeit haben die Hochstraßenbrücken über den Riebeckplatz nichts zu tun. Manchen in Halle schwant sogar die Apokalypse, wenn sie abgerissen werden. Tatsächlich nimmt die alte Debatte wieder Fahrt auf. So zweifelt ein Stadtrat der CDU an der Baufälligkeit der 60 Jahre alten Konstruktionen. Wie die Stadt das sieht, haben wir nachgefragt.

Noch ein Wort zum Wetter. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber dass sich der Winter als Winter präsentiert, finde ich persönlich klasse. Schnee ist doch etwas Schönes, vor allem für Kinder. Da Meteorologen zuletzt eher im Nebel stocherten, statt präzise Aussagen treffen zu können, ist die nahe Zukunft aber noch diffus. Ab dem Wochenende könnte es mit der weißen Pracht für diesen Winter aber vorbei sein. Genießen wir also noch den letzten Flockentanz.

Ihr Dirk Skrzypczak