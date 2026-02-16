die Lichterwelten locken weiterhin Besucher an, die Elefanten ziehen aus: In den letzten Woche gab es immer wieder Neuigkeiten aus unserem halleschen Zoo. Und nun wurde die nächste große Aktion bekanntgegeben. Der Bergzoo Halle bekommt einen neuen Eingang an der Seebener Straße. Ein Höhenweg, ein barrierefreier Zugang und jede Menge Überraschungen warten auf die Besucher. Doch bevor die Arbeiten richtig starten können, muss erst ein Hang stabilisiert werden – und dafür ist die Straßenbahnlinie 8 derzeit umgeleitet. Was genau Besucher künftig erwartet, lesen Sie hier.

In der JVA Halle „Roter Ochse“ fand am Wochenende ein ungewöhnlicher Geschichtsvortrag statt – für die Gefangenen selbst. Einblicke in die dunkle Vergangenheit der Haftanstalt und die heutige Situation in der JVA: Ein Insasse erzählt, wie sich das Leben hinter Gittern verändert hat. Warum solche Angebote für die Gefangenen wichtig sind, erfahren Sie hier.

Und noch etwas ist am Wochenende in Halle passiert: Gegen 2 Uhr in der Nacht brannte es im Ernst-Haeckel-Weg in einem Abstellraum eines Wohnhauses. Kinderwagen, Fahrräder und Unrat standen in Flammen, doch die Feuerwehr war schnell vor Ort. Ob es Verletzte gab und was schon zur Brandursache bekannt ist, hat mein Kollege Marvin Matzulla für Sie aufgeschrieben.

Ich wünsche einen guten Start in die neue Woche.

Luisa König