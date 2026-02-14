Spektakuläre Wende und gute Nachrichten vom DB-Museum, schlechte Nachrichten von der Saalestrombrücke, irgendwas dazwischen vom nach wie vor geschlossenen Südstadt Center.

Auch durch die Blume gibt es in Halle nicht nur gute Nachrichten

der Tag der Liebe ist da, spüren Sie es auch schon? Valentinstag! Viel könnte ich jetzt philosophieren darüber, wie sich an diesem Tag die große Liebe feiern ließe - oder wie man lieber auf andere Gedanken kommen kann. Aber das muss ich gar nicht: Wie ich feststellen durfte, ist eine Stadt wie Halle auf alle Eventualitäten bestens vorbereitet.

Zum Valentinstag gibt es in Halle eine große Programmauswahl. (Foto: Roman Möbius/IMAGO)

Egal ob verliebt, noch auf der Suche oder auf der Suche nach Zerstreuung: Am heutigen Valentinstag hat die Stadt im Prinzip jedem etwas zu bieten, wie meine Kollegin Charlotte Rießner herausgefunden hat. Auch wenn nicht alles, was sie entdeckt hat, sich noch als Alternative für Ihren Valentinstag anbietet, weil manches schon ausverkauft ist: Das ganze Spektrum an Tipps finden Sie hier.

Gute Nachricht: DB-Museum öffnet wieder

Die beste Nachricht kam ohnehin schon am Freitag davor: Wie mein Kollege Dirk Skrzypczak bereits am Vormittag zunächst exklusiv recherchiert hat, bleibt das DB-Museum nun doch in Halle. Die Bahn-Chefin höchstpersönlich soll sich dafür eingesetzt haben, wie er hörte.

Was für eine positive Nachricht: Das DB-Museum Halle soll wieder öffnen. (Foto: Dirk Skrzypczak) (Foto: Dirk Skrzypczak)

Bedenkt man, wie traurig viele bei der Schließung Anfang Dezember waren, ist das wirklich eine gute Nachricht. Der Kollege Skrzypczak weiß allerdings auch, dass längst nicht ausreicht, wenn Halle nur gegen die Schließung ist. Die Hallenser sollten das Museum, wenn es dann auf ist, auch besuchen. Warum das in der Vergangenheit tatsächlich eine Herausforderung war, lesen Sie hier.

Schlechte Nachricht: Keine Straßenbahn zwischen Halle und Schkopau

Eine viel schlechtere Nachricht hat uns in der vergangenen Woche noch am späten Freitagnachmittag erreicht: Die Straßenbahnverbindung zwischen Halle und Schkopau (Linie 5) ist seitdem unterbrochen. Die Havag sperrte die sogenannte Saalestrombrücke, weil eine gutachterliche Prüfung ergeben hatte, dass das bestehende Brückenbauwerk nicht mehr den Sicherheitsanforderungen für einen zuverlässigen und sicheren Straßenbahnbetrieb erfülle. Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

Zu gefährlich für die Tram und ihre Passagiere: Die Havag hat die Straßenbahnbrücke über die Saale bei Schkopau gesperrt. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Was hat das mit dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden zu tun? Was bedeutet es für den Schienenverkehr? Wie lange dauert das? Und wann kann Abhilfe geschaffen und neu gebaut? Die Antworten darauf hat mein Kollege Dirk Skrzypczak - und er gibt sie Ihnen hier.

Irgendwas dazwischen: So weichen die Händler aus dem Südstadt Center aus

Und am Ende gibt es dann auch tatsächlich noch was Neues vom Südstadt Center, wie meine Kollegin Annette Herold-Stolze herausgefunden hat. Nein, auf ist das Center nicht wieder und irgendwie macht auch keiner Anstalten, das kurzfristig zu ändern.

Der Verkaufswagen von Zappendorfer Wurstmacher stand zunächst vor dem Südstadt Center. Jetzt hat er einen neuen Platz gefunden. (Foto: Marvin Matzulla)

Auch von Kaufland, das über die Zukunft des Standortes nachdenkt, war noch nichts Neues in Erfahrung zu bringen. Allerdings wissen wir jetzt, wo der Verkaufswagen von Zappendorfer inzwischen steht und wo der Fahrradladen unterschlüpft. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Egal ob mit oder ohne Blumen, mit oder ohne Süßes oder sonstigen Aufmerksamkeiten: Ich wünsche Ihnen nicht nur einen schönen Valentinstag, sondern insgesamt ein schönes Wochenende.

Ihr Frank Klemmer