Der Tag der Liebe, der Valentinstag, rückt immer näher. Welche Veranstaltungen Verliebte und solche, die es werden wollen, in Halle am morgigen Samstag besuchen können.

Liebe, Kultur und Party: Welche Veranstaltungen in Halle am Valentinstag stattfinden

Halle (Saale)/MZ. - Am Valentinstag, dem 14. Februar, bietet die Saalestadt wieder ein buntes Programm für Liebende, Familien, Singles und Nachtschwärmer. Von Konzerten und Kabarett über besondere Aktionen bis hin zu Partys reicht das Angebot: der Tag der Liebe zeigt sich in Halle einmal mehr vielseitig.