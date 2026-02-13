Valentinstag in Halle Liebe, Kultur und Party: Welche Veranstaltungen in Halle am Valentinstag stattfinden
Der Tag der Liebe, der Valentinstag, rückt immer näher. Welche Veranstaltungen Verliebte und solche, die es werden wollen, in Halle am morgigen Samstag besuchen können.
13.02.2026, 05:58
Halle (Saale)/MZ. - Am Valentinstag, dem 14. Februar, bietet die Saalestadt wieder ein buntes Programm für Liebende, Familien, Singles und Nachtschwärmer. Von Konzerten und Kabarett über besondere Aktionen bis hin zu Partys reicht das Angebot: der Tag der Liebe zeigt sich in Halle einmal mehr vielseitig.