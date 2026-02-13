Das Bahnmuseum an der Berliner Brücke sollte nie wieder öffnen - aus Spargründen. Nach großem Protest gibt es nun eine spektakuläre Wendung. Wann Eisenbahn-Fans und alle anderen das Museum wieder besuchen können und was langfristig ansteht.

Gute Nachricht für Halle: Bahn nimmt Schließung des DB-Museums zurück

Was für eine positive Nachricht: Das DB-Museum Halle soll wieder öffnen.

Halle (Saale)/MZ. - Am 6. Dezember hatte das DB-Museum Halle an der Berliner Brücke das letzte Mal geöffnet - und sollte nach einer Entscheidung der Bahnstiftung danach für immer schließen. Die Entscheidung führte zu Protesten von Eisenbahnfans und aus der Politik. Nun gibt es eine spektakuläre Wendung.