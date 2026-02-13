Eine Mieterin in der Bitterfelder Goethestraße hörte ein lautes Geräusch - und machte dann eine überraschende Entdeckung.

Bitterfeld/MZ. - In einem seltsamen Fall von Sachbeschädigung ermittelt die Polizei Anhalt-Bitterfeld.

Am Donnerstag, 12. Februar, hatte eine Mieterin in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße in Bitterfeld gegen 22.30 Uhr ein lautes Geräusch gehört. Als sie in den Hausflur schaute, bemerkte sie einen Mann, der mit einem Stein die Türscheibe der Hauseingangstür eingeschlagen hatte, um sich so Zugang zu verschaffen, da er zur Wohnung eines Freundes wollte. Als der Eindringling die Frau bemerkte, flüchtete er aus dem Wohnhaus.

Eine eingesetzte Funkwagenbesatzung konnte den 46-Jährigen kurze Zeit später in der Dessauer Straße feststellen. Der Mann wies Schnittverletzungen an beiden Händen auf. Die Ermittlungen dauern an.