In Sangerhausen kennen viele Ulrike Wiech als großes Talent, das mit Gesang und am Klavier Preise abräumte. Im vergangenen Jahr hat sie die bisher schwerste Zeit ihres Lebens durchgemacht - und viel Ermutigendes zu erzählen.

Schockdiagnose mit 27 - Wie die Musik einer Sangerhäuserin geholfen hat, den Krebs zu besiegen

Die Stimme ist wieder da

Sangerhausen/MZ. - Die üppige rote Lockenmähne, sie ist immer ihr Markenzeichen gewesen. Wenn sie auf der Bühne stand, im schulterfreien, bodenlangen Kleid, dann war es neben ihrer Stimme auch das wild gelockte rote Haar, das Ulrike Wiech so unverwechselbar machte.