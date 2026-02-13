Millionen aus dem Sondervermögen des Bundes sollen nach Oranienbaum-Wörlitz fließen. Welche Projekte ganz vorn liegen und wie es um den Haushalt der Kommune steht.

Der Ausbau des Baumschulenwegs in Vockerode hat hohe Priorität. Er soll saniert und umgebaut werden.

Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - Wenn der Oranienbaum-Wörlitzer Stadtrat tagt, dann geschieht das im Gemeindezentrum von Vockerode. Das steht im Baumschulenweg und der hat es auf der Prioritätenliste „Infrastrukturvermögen, Digitalisierung und Zivilschutz“ auf Rang 1 geschafft.