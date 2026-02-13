Entscheidung im Stadtrat Investitionen: Oranienbaum-Wörlitz legt Prioritätenliste fest
Millionen aus dem Sondervermögen des Bundes sollen nach Oranienbaum-Wörlitz fließen. Welche Projekte ganz vorn liegen und wie es um den Haushalt der Kommune steht.
13.02.2026, 17:54
Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - Wenn der Oranienbaum-Wörlitzer Stadtrat tagt, dann geschieht das im Gemeindezentrum von Vockerode. Das steht im Baumschulenweg und der hat es auf der Prioritätenliste „Infrastrukturvermögen, Digitalisierung und Zivilschutz“ auf Rang 1 geschafft.