  4. Kreuzung zur Seelmannstraße: Schwerer Unfall auf der Argenteuiler Straße in Dessau - Seat-Fahrer nach Kollision eingeklemmt

Im Süden von Dessau hat es am Freitagmittag einen schweren Unfall gegeben. Es gibt zwei Schwerverletzte und einen Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro.

Aktualisiert: 13.02.2026, 16:27
Die Feuerwehr an der Unfallstelle in der Argenteuiler Straße in Dessau.
Die Feuerwehr an der Unfallstelle in der Argenteuiler Straße in Dessau. (Foto: Ruttke)

Dessau/MZ. - Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Fahrern sowie 60.000 Euro Schaden hat sich am Freitagmittag um 13.15 Uhr auf der Kreuzung Argenteuiler Straße und Seelmannstraße im Süden von Dessau ereignet.