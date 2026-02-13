Kreuzung zur Seelmannstraße Schwerer Unfall auf der Argenteuiler Straße in Dessau - Seat-Fahrer nach Kollision eingeklemmt
Im Süden von Dessau hat es am Freitagmittag einen schweren Unfall gegeben. Es gibt zwei Schwerverletzte und einen Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro.
Dessau/MZ. - Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Fahrern sowie 60.000 Euro Schaden hat sich am Freitagmittag um 13.15 Uhr auf der Kreuzung Argenteuiler Straße und Seelmannstraße im Süden von Dessau ereignet.