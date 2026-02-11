In der Kindertagesstätte Regenbogenland in Harzgerode wurde eine Spendenbox gestohlen. Ärger und Empörung waren groß. Genauso wie die Hilfsbereitschaft: Mehrere Hundert Euro Spenden sind in den letzten Tagen zusammengekommen.

Wer macht denn sowas? Dieb stiehlt Spendenbox aus Kita in Harzgerode

Über 700 Euro Spenden für die Kita sind bereits zusammengekommen.

Harzgerode/MZ. - Über 700 Euro sind seit etwas über einer Woche zusammengekommen. „Damit hätte ich nicht im Ansatz gerechnet. Das ist gigantisch, da kann man jedem einzelnen Spender nur Danke sagen“, sagt Thomas Kaiser. Der Neudorfer hatte auf www.gofundme.com, einer Online-Spendenplattform, aufgerufen, der Kindertagesstätte „Regenbogenland“ in Harzgerode zu helfen. Aktuell kann noch gespendet werden.