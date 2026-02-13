Sieben Stadträte sollen im Buga-Aufsichtsrat sitzen und die Planung der Schau überwachen. Sieben Fraktionen gibt es im Stadtrat. Doch tortzdem wird wohl nicht jede Fraktion je einen Sitz erhalten. Das fiel erst jetzt den Betroffenen auf.

Wurden Grüne und ABV in Dessau über den Tisch gezogen? Fraktionen erhalten womöglich keine Sitze im Buga-Aufsichtsrat

Um die Besetzung des Buga-Augsichtsrates gibt es Streit.

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Besetzung des Bundesgartenschaugesellschaft, also des wichtigsten Instrumentes zur Planung der Buga 2035, entwickelt sich zum Politikum. Im mächtigen Aufsichtsrat, der die Vorbereitung der Schau überwacht, könnten nicht alle Fraktionen des Dessau-Roßlauer Stadtrates vertreten sein. Die Grünen und die Fraktion ABV könnten womöglich leer ausgehen, während CDU und AfD mit jeweils zwei Sitzen vertreten sind.