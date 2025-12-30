Der Betrieb des Bahnmuseums in Halle macht nur einen geringen Bruchteil der Kosten für alle Bahnmuseen aus. Politiker aus ganz Ostdeutschland fordern jetzt die Rücknahme der Schließung.

21 Bundespolitiker erbost - wird das DB Museum Halle für die Standorte im Westen geopfert?

Ein Blick auf alte Dampfloks am und im DB Museum in Halle gibt es derzeit nur durch die Gestaltung der Pfeiler der Bahnbrücke.

Halle (Saale)/MZ - Am Dienstag stehen zwei Bahnfans vor dem geschlossenen Eisenbahnmuseum an der Berliner Brücke in Halle. „Schade, es ist tatsächlich zu“, meinen sie und ziehen mit ihren Fotoapparaten um den Hals weiter. Unterdessen nähren Zahlen der Bundesregierung den Verdacht, dass der Standort Halle geopfert wurde, um die beiden Bahnmuseen im Westen zu erhalten. Am Nikolaustag hatte das Museum zum womöglich letzten Mal geöffnet.