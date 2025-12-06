DB-Stiftung schließt Depot Riesenandrang am letzten Öffnungstag im Bahnmuseum Halle - wie viel Geld für die Rettung benötigt wird
Am Nikolaustag sorgten Bahnfans für einen Ansturm auf das DB-Museum an der Berliner Brücke in Halle. Passiert kein Wunder, bleibt es für immer zu. Nur sehr viel Geld kann es noch richten.
Aktualisiert: 06.12.2025, 15:38
Halle (Saale)/MZ - Das Andreaskreuz vor dem Eingang in den Lokschuppen des Bahnmuseums Halle blinkt am Samstag rot. Davor hat sich eine lange Schlange gebildet. „Die Anteilnahme ist groß. Hoffentlich sieht das die Bahn auch“, sagt eine Frau, die geduldig am Einlass wartet. Die DB-Stiftung als Betreiberin will das Museum schließen. Und passiert kein Wunder mehr, war am Nikolaustag das letzte Mal offen.