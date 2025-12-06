weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. DB-Stiftung schließt Depot: Riesenandrang am letzten Öffnungstag im Bahnmuseum Halle - wie viel Geld für die Rettung benötigt wird

DB-Stiftung schließt Depot Riesenandrang am letzten Öffnungstag im Bahnmuseum Halle - wie viel Geld für die Rettung benötigt wird

Am Nikolaustag sorgten Bahnfans für einen Ansturm auf das DB-Museum an der Berliner Brücke in Halle. Passiert kein Wunder, bleibt es für immer zu. Nur sehr viel Geld kann es noch richten.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 06.12.2025, 15:38
Der Andrang war riesig. Gut 2.000 Besucher wollten die großen und kleinen Schätze in Halles Bahnmuseum noch einmal sehen.
Der Andrang war riesig. Gut 2.000 Besucher wollten die großen und kleinen Schätze in Halles Bahnmuseum noch einmal sehen. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Halle (Saale)/MZ - Das Andreaskreuz vor dem Eingang in den Lokschuppen des Bahnmuseums Halle blinkt am Samstag rot. Davor hat sich eine lange Schlange gebildet. „Die Anteilnahme ist groß. Hoffentlich sieht das die Bahn auch“, sagt eine Frau, die geduldig am Einlass wartet. Die DB-Stiftung als Betreiberin will das Museum schließen. Und passiert kein Wunder mehr, war am Nikolaustag das letzte Mal offen.