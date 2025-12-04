Im September hatte die Bahnstiftung das Aus für das Museum in Halle an der Berliner Brücke beschlossen. Seitdem gibt es öffentlich Proteste. Zeigen die nun Wirkung?

DB-Museum Halle öffnet Nikolaus das letzte Mal - oder gibt es doch eine Zukunft?

Halle (Saale)/MZ. - Der Nikolaus bringt großen und kleinen Kindern am 6. Dezember Geschenke - hat er für das DB-Museum in Halle an der Berliner Brücke eventuell sogar eine große Überraschung im Gepäck? Denn die Schließungspläne der Bahnstiftung für den Standort Halle scheinen nun doch nicht endgültig zu sein.