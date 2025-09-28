Drei Museen unterhält die Deutsche Bahn Stiftung in Deutschland, darunter eins an der Berliner Brücke in Halle. Doch in der Saalestadt ist bald Schluss. Die Bahn spart das beliebte Museum ein. Halles OB Alexander Vogt ist vor Wut auf der Palme.

DB Museum in Halle schließt - was wird aus Legenden wie der Schnellzugdampflok 03 1010?

Die Deutsche Bahn Stiftung streicht das Bahn-Museum in Halle. Das wird in Halle künftig nicht mehr möglich sein: Auf Tuchfühlung mit den imposanten Dampfloks zu gehen.

Halle (Saale)/MZ - Sie ist eine Legende und gehört zu den Stars im DB Museum Halle: die Schnellzugdampflok „03 1010“. Von 1982 bis 2015 war das stählerne Ross (1940 in Dienst gestellt) die schnellste kohlegefeuerte Dampflok in Deutschland. Wird sie bald nie wieder öffentlich zu sehen sein? In einer Einrichtung, die Massen anzieht?