Ray Gruber saß elf Monate im Roten Ochsen in Halle. Verurteilt wegen Körperverletzung, Diebstahl und Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz. Er bestreitet die Vorwürfe - und kämpft nicht nur um einen Neuanfang, sondern auch um seine Tochter. Wie lebt man weiter, wenn die Haft vorbei ist, aber das eigene Kind fehlt?

„Ich vermisse sie jeden Tag“: Was einem Vater nach dem Gefängnis geblieben ist

Ray Gruber will sein Leben in den Griff bekommen und seine Tochter wiedersehen. Ihm hilft dabei auch Steffi Hasse von der Straffälligenhilfe in Halle.

Halle/MZ. - Ray Gruber sitzt im Büro der Straffälligenhilfe in Halle - sein erster Anlaufpunkt nach elf Monaten Haft. Mit Unterstützung der Beratungsstelle kämpft er um einen Neustart, eine Wohnung, einen Job - und vor allem um den Kontakt zu seiner Tochter. Wie kann Hilfe nach der Haft aussehen? Und an wen können sich Betroffene wenden?