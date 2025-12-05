Die Planung für den Umbau des oberen Wendischen Berges steht. Bewährtes bleibt, Neues kommt hinzu, das Fußgänger und Radfahrer freuen sollte. Welchen Vorschlag es außerdem gibt.

Radstreifen, Querungshilfe, „Homberg-Uhr“: Was am oberen Wendischen Berg in Zeitz geplant ist

Zeitz/MZ. - Der Ausbau des Knotens oberer Wendischer Berg in Zeitz ist schon lange Thema – und der zweite Bauabschnitt der Sanierung der Schützenstraße, die ja bereits bis zur Einmündung Thomas-Mann- und Weberstraße erfolgte. Und genau da geht es nun weiter.