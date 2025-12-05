Straßenbau in Zeitz Radstreifen, Querungshilfe, „Homberg-Uhr“: Was am oberen Wendischen Berg in Zeitz geplant ist
Die Planung für den Umbau des oberen Wendischen Berges steht. Bewährtes bleibt, Neues kommt hinzu, das Fußgänger und Radfahrer freuen sollte. Welchen Vorschlag es außerdem gibt.
05.12.2025, 07:00
Zeitz/MZ. - Der Ausbau des Knotens oberer Wendischer Berg in Zeitz ist schon lange Thema – und der zweite Bauabschnitt der Sanierung der Schützenstraße, die ja bereits bis zur Einmündung Thomas-Mann- und Weberstraße erfolgte. Und genau da geht es nun weiter.