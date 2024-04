Ohne Ampel, ohne Kreisel: So soll der obere Wendische Berg in Zeitz übersichtlicher werden

Zeitz/MZ. - Bereits im kommenden Jahr soll gebaut werden: Der Knotenpunkt Wendischer Berg, Neumarktstraße, Parzellenstraße, Weberstraße, Schützenstraße und Thomas-Mann-Straße soll ein neues Gesicht bekommen und vor allem Verkehrsteilnehmern mehr Sicherheit bieten. Zurzeit gibt es im gesamten Bereich keinerlei Fahrbahnmarkierungen. Aber es gibt Fördermittel für die Planung und mittlerweile auch eine erste Planung, die vom Ingenieurbüro VSC Halle erarbeitet und in der Sitzung des Bauausschusses Mittwochabend als Informationsvorlage vorgestellt wurde. Im wesentlichen war man sich, das machte die Debatte deutlich, auch einig und favorisierte eine Variante. Aber: Es soll nun doch noch eine Beschlussvorlage in Hauptausschuss oder Stadtrat geben.

Basis ist Verkehrskonzept

Wichtige Grundlage für die Planung ist das Verkehrsentwicklungskonzept. Es besteht für die Jahre 2010 bis 2020 und soll in Anlehnung an das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Isek 2035) weiterentwickelt und fortgeschrieben werden. Deshalb wurde im dritten Quartal 2023 der Vertrag zur Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes mit dem Ingenieurbüro Verkehrs-System-Consult Halle GmbH (VSC) abgeschlossen. Mit dem Büro sei vereinbart worden, heißt es von der Stadt, dass die Planungen zum Knoten Oberer Wendischer Berg vorgezogen werden, da Städtebaufördermittel für diesen Knoten bewilligt wurden. Die technische Planung für das Projekt muss zwingend noch in diesem Jahr erfolgen, damit im Jahr 2025 gebaut werden kann. Das bekräftigte auch die Verwaltung während der Sitzung noch einmal. Vorgeschlagen werden vom Büro VSC drei Varianten: ein Knotenpunkt ohne Ampel (abbiegende Hauptstraße), ein Knotenpunkt mit Ampelanlage und ein ovaler Kreisverkehr.

Im Detail stellte Verkehrsplanerin Lena Tröllsch nun die Varianten vor. Und erklärte, dass die Vorzugsvariante die erste sei, ein „unsignalisierter Knotenpunkt“, also ohne Ampelanlagen. Auf Bitte der Stadt habe man, so Tröllsch, noch Anlagen für den Radverkehr eingeplant. Konkret seien das bei der Variante ohne Ampel (und ohne Kreisel) ein Fahrstreifen in der Schützenstraße und ein Schutzstreifen, der also von Autos überfahren werden kann, den Wendischen Berg bergab. „Bergauf soll der Radverkehr auf den Fußweg“, sagte Tröllsch. Die Bushaltestellen in der Schützenstraße müssten nach Osten verlegt werden und sollten Busbuchten bekommen, was Staus vermeiden würde. Grundsätzlich würden die Wartezeiten für Pkw-Fahrer dann unter 20 Sekunden liegen, zumindest auf dem Papier.

Genau das war ein großes Problem für Joachim Strauch (Die Linke (ZfZ), der bemängelte, dass Autofahrer immer weiter abgedrängt würden. Fußgänger würden an den Überwegen einzeln die Straße überqueren, statt zu „warten, Gruppe bilden, gemeinsam Straße überqueren“. Er favorisierte deshalb eine Ampel, weil dann Fußgänger bei Rot stehenbleiben müssten.

Zustimmung für Antrag

Lena Tröllsch machte deutlich, dass nicht allein Autofahrer Vorrang haben und Fußgänger länger warten müssen, sondern die Stadt fußgängerfreundlicher werden müsste. Was also bedeute, dass auch Autofahrer mal warten müssten und drei Minuten später am Ziel wären. In diesem Zusammenhang habe die erste Variante einen weiteren deutlichen Vorteil: Gäbe es eine Querungshilfe am oberen Wendischen Berg, wäre die kürzeste Verbindung von Fußgängerzone über Neumarktstraße und Wendischer Berg zum Einkaufsmarkt. Das wiederum würde den Weg über die Weberstraße unattraktiver machen.

Hans-Dieter Buzalski (CDU) forderte, dass die endgültige Planungsvariante noch einmal, und zwar einem beschließenden Gremium – Hauptausschuss oder Stadtrat – vorgelegt werden muss. Ein entsprechend von ihm gestellter Antrag fand Zustimmung (vier Ja-, eine Gegenstimme) im Ausschuss.

Um welche Varianten geht es überhaupt?Drei Varianten für den Ausbau des Knotens oberer Wendischer Berg wurden im Bauausschuss vorgestellt. Einigkeit herrschte grundsätzlich bei Planungsbüro, Ausschussmitgliedern und Verwaltung, dass Variante eins, der „unsignalisierte Knotenpunkt“ die beste und kostengünstigste sei.

Um diese Varianten geht es:

1. Der Knotenpunkt könnte im Wesentlichen so bleiben, wie er ist: Es würden zwei Teilknotenpunkte entstehen, die beide ohne Ampelanlage auskommen. Wesentliche Punkte wären Markierungen, um „alles zu sortieren“, geringe bauliche Veränderungen, eine Querungshilfe über den Wendischen Berg, Verlegung der Bushaltestellen (und des Überwegs Weberstraße), um bessere Sichtverhältnisse und besseren Verkehrsabfluss zu haben. Fazit: Einfach und gut umsetzbar, kostengünstig und „Nachrüstungen“, wie Fußgängerampel oder Querungshilfe/Überweg dazu oder weg der verschoben, wären immer noch möglich.

2. Der Knoten erhält eine Ampel, was bedeutet, dass auch bei dieser Variante eigentlich zwei Teilknoten entstehen, einer davon mit Ampelanlage. Das würde zu sehr geordneten Verhältnissen führen, aber auch zu Rückstaus. Eine Querung für Fußgänger am Wendischen Berg wäre nicht möglich (abknickende Vorfahrtsstraße). Fazit: Umsetzbar, aber aufwendig und teurer, weil zum Beispiel Leitungen verlegt werden müssen.

3. Der Bereich wird als ein Knotenpunkt – als Kreisverkehrsplatz betrachtet. Es entstünde ein sehr langgezogener Kreisverkehr mit sechs Armen. Der Verkehrsabfluss wäre natürlich sehr gut, aber es müssten große bauliche Eingriffe erfolgen, Fußwege würden schmaler, Flächen müssten (an der Drahtseilbahn) dazugenommen werden. Fazit: Schwer umsetzbar, allein schon aus baulichen Gründen.