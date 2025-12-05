Die alte Großbäckerei in Hettstedt soll für neue Gewerbeflächen weichen. Seit Ende 1999 sind die Gebäude dem Verfall preisgegeben.

Bagger rollen im Januar an: Abriss der „Ossi Bäckerei“ in Hettstedt steht bevor

Hettstedt/MZ - Anfang Januar rücken die ersten Bagger auf der Fläche der ehemaligen Großbäckerei in der Ritteröder Straße in Hettstedt an. Dann beginnen nämlich die Rodungsarbeiten, teilt Holger Kahn, technischer Mitarbeiter Hochbau in der Stadtverwaltung Hettstedt, mit. Unmittelbar nach den Rodungsarbeiten geht es auch schon mit dem Abriss der alten Bäckerei los.