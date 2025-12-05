Die Chefin des Wuk-Theaters erzählt vor Gericht, welche dramatischen Folgen die Einbrüche für ihr Team hatten. Die Angeklagten schweigen aus einem bestimmten Grund zu den Tatvorwürfen. Warum die Staatsanwaltschaft in Bedrängnis ist.

Fast zwei Jahre nach Einbrüchen in Wuk-Theaterquartier: Mutmaßliche Täter stehen vor Gericht

So sah es nach dem ersten Einbruch im Büro des Wuk-Theaterquartiers aus.

Halle (Saale)/MZ. - Die Einbrüche ins Wuk-Theaterquartier am Holzplatz in Halle liegen mittlerweile fast zwei Jahre zurück. Jetzt müssen sich die möglichen Täter, ein 38-jähriger und ein 42-jähriger Mann, vor dem Landgericht Halle wegen Diebstahls verantworten. Aber können ihnen die Einbrüche und weitere Diebstähle überhaupt nachgewiesen werden? Warum die Angeklagten schweigen und warum in der Verhandlung der Name des mittlerweile verstorbenen Theaterchefs Tom Wolter fällt.