Bernburg/MZ. - Der Bebauungsplan-Entwurf für ein vier Hektar großes Gewerbegebiet im Süden Bernburgs steht. Der Planungsausschuss empfahl in seiner jüngsten Sitzung dem am Dienstag, 16. Dezember, tagenden Stadtrat dessen Billigung.

Wir vertreten die Auffassung, dass eine solche Nutzung verträglich ist mit der angrenzenden Wohnbebauung. Markus Senze

Das Areal zwischen Kalistraße und Kustrenaer Weg wird zum Teil bereits gewerblich genutzt, unter anderem von einem Baustoffhandel. Zuletzt siedelte sich dort eine Autoglaswerkstatt an (die MZ berichtete). Gegenüber den Wohnhäusern am Kustrenaer Weg ist die Ausweisung einer für Photovoltaik bestimmten Fläche vorgesehen, die seit Jahrzehnten brach liegt. „Wir vertreten die Auffassung, dass eine solche Nutzung verträglich ist mit der angrenzenden Wohnbebauung“, sagte der städtische Planungsamtsleiter Markus Senze. Die Verwaltung ist in diesem Zusammenhang aus Lärmschutzgründen nicht dem Wunsch des Grundstückseigentümers gefolgt, auf dieser Teilfläche erneut eine Gewerbenutzung zu ermöglichen. Nach dessen Angaben sei dort einst ein Baustoffhandel betrieben worden. Laut Planungsamt erlischt sieben Jahren nach Aufgabe der Nutzung der Bestandsschutz. Das betreffende Außenbereichsflurstück erfahre jedoch eine Wertsteigerung, wenn es als Sondergebiet für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen festgesetzt wird.

Mehr Grünflächen im Gewerbegebiet

Die Planer folgten derweil dem Hinweis der Naturschutzbehörde des Salzlandkreises, innerhalb des sogenannten „Gewerbegebietes südwestlich der Kalistraße“ mehr Grünflächen als im Vorentwurf des B-Planes auszuweisen – zulasten der Größe des Solarparkes.

Die Unterlagen können im Planungsamt der Stadt Bernburg im Zimmer 127 von Rathaus II zu den üblichen Sprechzeiten eingesehen werden.