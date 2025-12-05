Ritta Schrader gehörte zu den Gewinnern unserer MZ-Sommerserie „Wir gärtnern“. Den Gutschein für den Hagebau-Markt spendiert sie dem Tierheim in Sangerhausen.

Gewinnerin aus Blankenheim mit grünem Daumen hat ein Herz für Tiere

Nancy Behler, die Leiterin des Sangerhäuser Tierheims, freut sich über jede Spende. Davon fällt für Balu, den 60 Kilogramm schweren Pyrenäen-Berghund, bestimmt ein Leckerli ab.

Sangerhausen/MZ - Für Ritta Schrader kam die Nachricht, dass sie bei der MZ-Sommerserie „Wir gärtnern“ den zweiten Preis gewonnen hat, überraschend. „Ich freue mich wirklich sehr darüber“, sagte sie am Telefon. „Aber ich möchte den Preis spenden.“