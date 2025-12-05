Hilfe für Tierheim Sangerhausen Gewinnerin aus Blankenheim mit grünem Daumen hat ein Herz für Tiere
Ritta Schrader gehörte zu den Gewinnern unserer MZ-Sommerserie „Wir gärtnern“. Den Gutschein für den Hagebau-Markt spendiert sie dem Tierheim in Sangerhausen.
Sangerhausen/MZ - Für Ritta Schrader kam die Nachricht, dass sie bei der MZ-Sommerserie „Wir gärtnern“ den zweiten Preis gewonnen hat, überraschend. „Ich freue mich wirklich sehr darüber“, sagte sie am Telefon. „Aber ich möchte den Preis spenden.“