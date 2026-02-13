Zwei Wochen nach der Schließung des Südstadt-Centers in Halle hat mit dem Radwelt-Store jetzt der nächste Händler einen Ausweichstandort gefunden. Wo er hinzieht und wie es mit dem Verkaufswagen von Zappendorfer weitergeht.

Derzeit komplett ungenutzt ist das Südstadt Center in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Nach der Schließung des Südstadt-Centers in Halle hat ein großer Mieter einen neuen Standort gefunden. Auch für Zappendorfer, im Center eigentlich mit einem Stand vertreten, steht in der kommenden Woche ein weiterer vorläufiger Umzug an.