Busse statt der Tram fahren jetzt auf der Linie 5 zwischen Halle und Schkopau. Die Havag musste eine ihrer wichtigsten Brücken sperren. Die Gefahr war zu groß, die Risse immer größer, der alte Spannstahl ist verschlissen. Warum es für das Unternehmen jetzt richtig teuer wird.

Einsturz drohte - so geht es jetzt mit der gesperrten Straßenbahnbrücke bei Halle weiter

Zu gefährlich für die Tram und ihre Passagiere: Die Havag hat die Straßenbahnbrücke über die Saale bei Schkopau gesperrt.

Halle (Saale)/MZ. - Die Havag hat die Straßenbahnbrücke über die Saale am Chemiestandort Dow mit Sperren versehen - fast so, als könnte eine Tram hier noch langfahren. Kann sie nicht und wird sie auch nicht: Die Brücke an der Bundesstraße 91 ist seit einer Woche dicht. Auf der Linie 5 fahren deshalb zwischen Ammendorf und Schkopau Busse statt Straßenbahnen.