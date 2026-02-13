Fünfte Jahrszeit „Wolke an, Konfetti los – 40 Jahre sind grandios!“ - Kleinster Dessauer Karnevalsverein „Wolke“ feiert Jubiläum
Dessaus kleinster Karnevalsverein wurde 1986 gegründet. Warum Präsident Harry Benckenstein damals aus einer heraus Bierlaune gehandelt hatte und was den Verein nicht nur in der Doppelstadt, sondern auch in Sachsen-Anhalt so besonders macht.
Aktualisiert: 13.02.2026, 18:35
Dessau/MZ. - „Wolke an, Konfetti los – 40 Jahre sind grandios!“ Dessaus kleinster Karnevalsverein feiert in diesem Jahr Jubiläum. „Schnucklige 30 Jahre“ war er damals alt, erinnert sich Präsident Harry Benckenstein, als er mit sechs Gleichgesinnten den WoCC, Wolkes Carneval Club, kurz „Wolke“, aus der Taufe hob.