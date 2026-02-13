209 angehende Lehrer haben in Halle ihre Zeugnisse bekommen und werden nun die Kollegen an den Schulen verstärken. Wer sich für Kunst interessiert, kann sich einen Besuch des Volksparks auf die To-Do-Liste schreiben. Dort zeigen Studenten ihre Abschlussarbeiten.

Lehrermangel ist eines der drängendsten Probleme. Doch für Abhilfe können nun 209 angehende Lehrerinnen und Lehrer sorgen. Sie haben an der Martin-Luther-Universität Halle am Donnerstag ihre Zeugnisse über das erste Staatsexamen erhalten und treten nun in den 16-monatigen Vorbereitungsdienst ein. Kultusminister Jan Riedel (CDU) hat die Zeugnisse überreicht. Lesen Sie hier, was Riedel den jungen Lehrern mit auf den Weg gegeben hat.

Halle ist und bleibt die Kulturstadt in Sachsen-Anhalt. Museen, Galerien und Ausstellungen zeugen davon. Mein Tipp: Schauen Sie sich die Diplomausstellung „Eingetaucht/aufgetaucht“ der Absolventinnen und Absolventen Kunsthochschule Burg Giebichenstein an. Sie ist auf zwei Orte verteilt: Bis zum 1. März sind die Arbeiten im Volkspark sowie in der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt zu sehen. Geöffnet ist jeweils von Mittwoch bis Sonntag, 14 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ich bin ein Fan von Fotoboxen: Das Knipsen auf Partys, Hochzeiten oder Firmenevents ist ein echter Renner geworden. Allerdings gibt es dabei ein Problem. Die Daten landen oft auf externen Clouds der großen Internetunternehmen, was vor allem für öffentliche Auftraggeber ein No-Go ist. Doch es geht auch anders, wie der hallesche Event-Fotograf Julian Radins zeigt, der eine Fotobox entwickelt hat, die ohne den Umweg auf fremde Server arbeitet.

