Junge Künstler Zwischen Kontrolle und Kontrollverlust: Wie in Halle aus einem driftenden Auto Kunst wird
Die Ausstellung „eingetaucht/aufgetaucht“ zeigt bis 1. März die Diplomarbeiten der Kunsthochschule Burg Giebichenstein. Zwischen Malerei, Film und Installation verarbeiten die jungen Künstlerinnen und Künstler Themen wie Kontrolle, Verlust und Nähe.
12.02.2026, 11:57
Halle (Saale)/MZ. - Ein Auto zieht Kreise, wieder und wieder. Von oben wirkt alles kontrolliert – ein endloser Loop. Doch im Zentrum steht eine Künstlerin, die genau das Gegenteil beschreibt: das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Wer durch diese Ausstellung geht, merkt schnell: Es geht nicht nur um dekorative Abschlussarbeiten, sondern um Zustände. Um Frust, Trauer und Nähe.