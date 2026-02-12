Die Ausstellung „eingetaucht/aufgetaucht“ zeigt bis 1. März die Diplomarbeiten der Kunsthochschule Burg Giebichenstein. Zwischen Malerei, Film und Installation verarbeiten die jungen Künstlerinnen und Künstler Themen wie Kontrolle, Verlust und Nähe.

Zwischen Kontrolle und Kontrollverlust: Wie in Halle aus einem driftenden Auto Kunst wird

Amber Hummel belegte mit „Das driftende Prinzip“ den ersten Platz bei dem Kunstwettbewerb der Stiftung der Saalesparkasse.

Halle (Saale)/MZ. - Ein Auto zieht Kreise, wieder und wieder. Von oben wirkt alles kontrolliert – ein endloser Loop. Doch im Zentrum steht eine Künstlerin, die genau das Gegenteil beschreibt: das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Wer durch diese Ausstellung geht, merkt schnell: Es geht nicht nur um dekorative Abschlussarbeiten, sondern um Zustände. Um Frust, Trauer und Nähe.