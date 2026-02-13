weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Energie und Kosten sparen: Wie sieht die Wärme-Strategie für Mücheln bis 2045 aus?

Mücheln ließ für die Stadt die Kommunale Wärmeplanung bis 2045 erarbeiten. Sie zeigt, wie perspektivisch Energie und Kosten durch den Ausbau vorhandener oder den Bau neuer Netze gespart werden können. Das Strategiepapier wurde jetzt erstmals vorgestellt. Was die Experten für die Kernstadt und die Ortsteile als realisitisch einschätzen.

Von Diana Dünschel 13.02.2026, 12:00
Energie und Kosten in Sachen Wärme einsparen, dazu gibt es jetzt für Mücheln ein Strategiepapier bis 2045.
Energie und Kosten in Sachen Wärme einsparen, dazu gibt es jetzt für Mücheln ein Strategiepapier bis 2045. (Foto: dpa)

Mücheln/MZ. - Die BCC-Energie GmbH Leipzig hat im Auftrag der Stadt Mücheln eine Strategie für die kommunale Wärmeplanung bis 2045 erarbeitet. Jetzt wurde sie im Bürgersaal erstmals öffentlich vorgestellt. Bürgermeister Andreas Marggraf (parteilos) und Vertreter des Bauamtes standen für Fragen bereit.