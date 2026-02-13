Energie und Kosten sparen Wie sieht die Wärme-Strategie für Mücheln bis 2045 aus?

Mücheln ließ für die Stadt die Kommunale Wärmeplanung bis 2045 erarbeiten. Sie zeigt, wie perspektivisch Energie und Kosten durch den Ausbau vorhandener oder den Bau neuer Netze gespart werden können. Das Strategiepapier wurde jetzt erstmals vorgestellt. Was die Experten für die Kernstadt und die Ortsteile als realisitisch einschätzen.