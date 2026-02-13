Großeinsatz in Bruckdorf Wilde Verfolgungsjagd durch Halle: Polizei in Unfall mit Fluchtauto verwickelt

Filmreife Szenen haben sich Freitagvormittag in Bruckdorf abgespielt. Ein Mann war mit seinem Auto auf der Flucht vor der Polizei. Drängte ihn ein Streifenwagen schließlich ab?