Närrisch und mehr: In vielen Orten des Landkreises wird an diesem Wochenende dem Karneval gehuldigt. Es gibt auch Ausnahmen.

Am vergangenen Sonntag feierte das närrische Volk in Kropstädt in den Straßen des Ortes. Diesen Sonntag laden die Trebitzer und die Gräfenhainichener Narren zum Umzug ein.

Wittenberg/MZ. - Die Karnevals-Hochzeit vor dem Rosenmontag und der Valentinstag prägen das bevorstehende Wochenende. Entsprechend sieht der Veranstaltungskalender aus.

Jede Menge Gala-Sitzungen und dergleichen mehr stehen da drin.

Tolle Tage in vielen Orten

Ins Haus der Vereine „Goldene Weintraube“ wird am Sonnabend in Kemberg zur zweiten Abendveranstaltung des KKC eingeladen. Die zweite Hauptveranstaltung findet auch in Abtsdorf statt, der ACC lässt es in der Gaststätte „Zum Zeppelin“ so richtig krachen.

Während die Wartenburger Narren ebenfalls ihre zweite Großveranstaltung durchführen, werden im Gasthof Knötzsch in Trebitz die tollen Tage eröffnet. Im Bürgerhaus in Pretzsch gibt es einen großen bunten Abend und im Kropstädter Festzelt einen Abendkarneval mit der Liveband „Random“. Der GCC bringt an diesem Sonnabend mit der nächsten Gala-Veranstaltung im Sportforum in Gräfenhainichen das Publikum zum Lachen und Tanzen.

Sonntag geht es närrisch auf den Straßen zu. Ganz offiziell in Trebitz und in Gräfenhainichen. Der Festumzug in Trebitz startet um 13.13 Uhr. In Gräfenhainichen begibt sich der Rosensonntagsumzug ab 14 Uhr in die Innenstadt. Zudem stehen mehrere Veranstaltungen für Kinder im Terminkalender. Eingeladen wird in Wartenburg zum Kinderfasching sowie zum Kinderkarneval in Kropstädt und in Abtsdorf.

Auch am Rosenmotag wird gefeiert

Rosenmontag wird dann natürlich auch noch gefeiert. Karnevalistisch geht es an dem Abend unter anderem in Trebitz, Elster, Oranienbaum, Reinsdorf, Kropstädt und Pretzsch zu.

Bleesern. Hofgestüt: Wer es etwas ruhiger und trotzdem gesellig angehen lassen möchte, der findet vielleicht am Angebot des Fördervereins Hofgestüt Bleesern Gefallen. Dessen diesjährige Winterwanderung führt am Sonnabend zur Alten Landwehr. Interessenten treffen sich um 14 Uhr im Hofgestüt. Da es im Anschluss Gegrilltes und Getränke geben soll, bittet der Verein um Anmeldung unter [email protected].

Solo-Konzert voller Gefühl und Energie zum Valentinstag

Dessau. Mitteldeutsches Theater: Ein Solo-Konzert voller Gefühl und Energie zum Valentinstag kündigt Annemarie Eilfeld an. Sie wird im Mitteldeutschen Theater in der Dessauer Marienkirche ihr neues Album „Neugeboren“ präsentieren. Natürlich nicht ganz allein. Sie kommt mit Live-Musikern auf die Bühne. Die Band sind ihre Studiomusiker, mit denen sie ihre Songs im Studio einspielt. „Ob Herzklopfen, Sehnsucht oder Glücksrausch – Annemarie nimmt ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise durch alle Höhen und Tiefen des Lebens“, heißt es darüber hinaus in der Ankündigung. Zum Valentinstag gehört natürlich noch ein Special-Guest, der mit Eilfeld gemeinsam auf der Bühne stehen und diverse Duette singen wird: André Stade. Den Dresdener Sänger, Musikproduzenten und Komponisten hat sie vor mehr als zehn Jahren in Berlin kennengelernt. Dass sie nun wieder gemeinsam unter anderem „The Prayer“ singen, ein ikonisches Duett von Celine Dion und Andrea Bocelli, freut Eilfeld.

Dessau. Paul-Greifzu-Stadion: Um 13 Uhr steigt am Sonnabend im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion das Rugby-EM-Spiel zwischen Deutschland und Portugal. Die Schwarzen Adler sind nach 2024 zum zweiten Mal in Dessau zu Gast. Damals sahen 5.300 Zuschauer das Duell gegen Georgien.