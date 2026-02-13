Der Valentinstag ist der Tag der Liebe – eigentlich ideal, um an diesem den Bund der Ehe zu besiegeln. Naumburgs Standesamt verrät, welche Tage und Orte zum Heiraten beliebt sind.

Heiraten am Tag der Liebe - Ist der 14. Februar ein beliebter Trautermin in Naumburg?

Der Valentinstag findet sich auch in einigen Naumburger Geschäften wieder, wie hier im Bastelladen „Schwubbs“.

Naumburg - Es ist vielen nicht so ganz klar, was es eigentlich mit dem Valentinstag auf sich hat. Es gab wohl einen Heiligen Valentin, der im 3. Jahrhundert in Rom lebte und dort Liebespaare nach christlichem Ritus und entgegen dem römischen Recht traute. Was ihn dann an einem 14. Februar den Kopf gekostet haben soll. Ab dem späten 14. Jahrhundert tauchte der Tag der Liebenden dann in England und Frankreich wieder auf und wurde über die Siedlerinnen und Siedler in die USA gebracht. Von dort kam der Valentinstag nach dem Zweiten Weltkrieg in die alten Bundesländer und nach dem Mauerfall auch nach Naumburg.