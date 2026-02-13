Nachdem vor wenigen Tagen Rückzahlungsforderungen von Corona-Hilfen an Dieter Hallervorden öffentlich wurden, gibt sein Schlossparktheater jetzt Entwarnung.

Aufregung um Corona-Hilfen in Millionen-Höhe - Dieter Hallervorden muss kein Geld zurückzahlen

Berlin/MZ - Vor wenigen Tagen wurden Vorwürfe gegen Dieter Hallervorden laut, erhaltene Corona-Hilfen nicht vorschriftsmäßig abgerechnet zu haben.

Die Zeitung „Tagesspiegel“ hatte zuerst darüber berichtet und sich auf die Investitionsbank Berlin (IBB) bezogen.

Corona-Hilfe: Dieter Hallervorden muss keine Rückzahlung leisten

Nun teilt das von Hallervordens Firma „Halliwood“ betriebene Schlossparktheater Berlin mit, dass sämtliche Rückzahlungsforderungen der IBB an die Halliwood GmbH mit sofortiger Wirkung aufgehoben seien, nachdem alle vorgelegten Endabrechnungen final geprüft werden konnten.

„Weitere Ansprüche der IBB bestehen uns gegenüber nicht“, so das Theater in einer Mitteilung.