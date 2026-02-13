Im Süden von Dessau hat es am Freitagmittag einen schweren Unfall gegeben. Die Unfallaufnahme läuft noch.

Schwerer Unfall auf der Argenteuiler Straße in Dessau - Transporter und Auto stoßen zusammen

Die Feuerwehr an der Unfallstelle in der Argenteuiler Straße in Dessau.

Dessau/MZ. - Auf der Argenteuiler Straße im Süden von Dessau ist es am Freitag, 13. Februar, zu einem schweren Unfall gekommen. Auf der Kreuzung an der Seelmannstraße sind gegen Mittag ein Transporter und ein Pkw zusammengestoßen. Die Ursache ist noch unklar. Die Ampel war nach Zeugenaussagen in Betrieb.

Das unfallbeteiligte Auto wurde in den Straßengraben neben der Argenteuiler Straße geschleudert. (Foto: Ruttke)

Nach ersten Informationen wurden zwei Personen schwer verletzt.Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in einen nahen Straßengraben geschleudert.

Feuerwehren und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Argenteuiler Straße ist aus Richtung Brücke gesperrt, ebenso die Seelmannstraße. Die Unfallaufnahme dauert noch an.