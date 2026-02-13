Brunhilde Stegmann gibt ihr Amt als Schatzmeisterin des Ascherslebener Lyra-Chors ab. Wofür die Sängerinnen ihre ehemalige Finanzchefin und Sangesfreundin besonders loben.

Seit fast 40 Jahren im Lyra-Chor: Ascherslebenerin Brunhilde Stegmann gibt Amt als Schatzmeisterin ab

Brunhilde Stegmann war jahrelang Schatzmeisterin des Ascherslebenr Lyra-Chors. Nun gibt sie das Amt weiter.

Aschersleben/MZ - Nach mehr als drei Jahrzehnten im Vorstand des Ascherslebener Lyra-Chors gibt Brunhilde Stegmann ihr Amt als Schatzmeisterin ab. Die 76-Jährige übergibt die Verantwortung an Vereinskollegin Jutta Scholz. Für ihr jahrzehntelanges Engagement wurde sie vom Chor für die MZ-Rose vorgeschlagen und erhielt diese Ehrung nun. Dem Chor bleibt sie als Sängerin weiterhin treu.