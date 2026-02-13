Zur Weiberfastnacht haben am Donnerstag um 11.11 Uhr im Köthener Rathaus drei „wilde“ Vorzimmerdamen ihres Amtes gewaltet. Mehr dazu auch im Video.

Mit Video: Keine Gnade zur Weiberfastnacht - Damentrio stürmt Dezernentenrunde in Köthen

Köthen/MZ. - Zur traditionellen Weiberfastnacht haben am Donnerstag um 11.11 Uhr im Köthener Rathaus drei „wilde“ Vorzimmerdamen die Dezernentenrunde um Oberbürgermeisterin Christina Buchheim gestürmt.

Bewaffnet mit ihren Scheren stürzten sich die Damen auf die Krawatten der Herren und Schnipp-schnapp waren die Schlipse auch schon ab.

Oberbürgermeisterin Christina Buchheim entpuppte sich quasi als Komplizin der „wilden Weiber“ und schnippelte ebenfalls munter mit drauflos. Hauptamtsleiter Carl Göpke, Rechtsamtsleiter Markus Kohl und Baudezernent Max Schuchardt sahen es gelassen und prosteten sich gemeinsam zu. Möglicherweise hatten sie den „Überfall“ geahnt.