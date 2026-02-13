Neue Top-Attraktion im Harz Nach Sanierung des Stiftsbergs Quedlinburg: „Angstobjekt“ soll Touristen-Magnet werden
Sie war eine „Mammutaufgabe“: Nach jahrelanger Sanierung öffnet auf dem Stiftsberg in Quedlinburg bald für Besucher. Der Neustart soll für einen Schub im Tourismus sorgen.
13.02.2026, 15:00
Quedlinburg/MZ. - Der Stiftsberg, schätzt Landrat Thomas Balcerowski (CDU) ein, werde nach seiner Wiedereröffnung viele Menschen nach Quedlinburg ziehen. „Ich sehe für Quedlinburg eine Riesenchance, sich in eine neue Liga im Tourismus zu katapultieren“, sagte er.