Sie war eine „Mammutaufgabe“: Nach jahrelanger Sanierung öffnet auf dem Stiftsberg in Quedlinburg bald für Besucher. Der Neustart soll für einen Schub im Tourismus sorgen.

Nach Sanierung des Stiftsbergs Quedlinburg: „Angstobjekt“ soll Touristen-Magnet werden

Das Gerüst vor der Stützwand am Jägergarten am Stiftsberg Quedlinburg ist abgebaut, nach und nach wird der Aufgang beräumt, der ab 28. März wieder für Besucher geöffnet sein soll.

Quedlinburg/MZ. - Der Stiftsberg, schätzt Landrat Thomas Balcerowski (CDU) ein, werde nach seiner Wiedereröffnung viele Menschen nach Quedlinburg ziehen. „Ich sehe für Quedlinburg eine Riesenchance, sich in eine neue Liga im Tourismus zu katapultieren“, sagte er.