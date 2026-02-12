Fotos beim Event Ganz ohne fremde Server: Hallenser will mit besonderer Fotobox punkten
Weil seine Kunden zunehmend Wert auf Datensicherheit legen, hat sich der Eventfotograf Julian Radins aus Halle etwas einfallen lassen. Auf seinen Fotoboxen entstehen mit KI bearbeitete Fotos von Event-Gästen - und das ohne den Umweg über externe Anbieter. Wo man das Ganze nun testen kann.
12.02.2026, 13:59
Halle (Saale)/MZ. - Sie sind beliebt auf Partys aller Art: Fotoboxen, in denen die Gäste mit allerlei Zubehör zurechtmachen und witzig ablichten lassen können. Mittels Künstlicher Intelligenz können daraus inzwischen auch künstlerisch verfremdete Fotos entstehen. Diesen Service bietet auch der Event-Fotograf Julian Radins aus Halle an - und zwar ohne Umweg über fremde Server.