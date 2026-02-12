Weil seine Kunden zunehmend Wert auf Datensicherheit legen, hat sich der Eventfotograf Julian Radins aus Halle etwas einfallen lassen. Auf seinen Fotoboxen entstehen mit KI bearbeitete Fotos von Event-Gästen - und das ohne den Umweg über externe Anbieter. Wo man das Ganze nun testen kann.

Ganz ohne fremde Server: Hallenser will mit besonderer Fotobox punkten

Intuitiv zu bedienen: Julian Radins stellt die Fotobox ein.

Halle (Saale)/MZ. - Sie sind beliebt auf Partys aller Art: Fotoboxen, in denen die Gäste mit allerlei Zubehör zurechtmachen und witzig ablichten lassen können. Mittels Künstlicher Intelligenz können daraus inzwischen auch künstlerisch verfremdete Fotos entstehen. Diesen Service bietet auch der Event-Fotograf Julian Radins aus Halle an - und zwar ohne Umweg über fremde Server.