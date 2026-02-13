Etwas andere hoheitliche Figuren führen in diesem Jahr den Alslebener Karnevalsverein an. Wie Bine I. und Halma I. zu ihrem Amt gekommen sind und wie sie beim Publikum ankamen.

Metal statt Marsch - das hat es mit dem Rocker-Prinzenpaar von Alsleben auf sich

Alsleben/Belleben/MZ. - Nichts mit Narrhalla Marsch und majestätischem Winken beim Empfang des diesjährigen Prinzenpaares in der Turnhalle in Alsleben. Stattdessen riss das Paar bei den zurückliegenden beiden Prunksitzungen die „Pommesgabel“, also die Hände mit ausgestrecktem kleinen und dem Zeigefinger nach oben. Und zwar zum Metal-Song „Knightclub“ vom Eurovision-Song-Contest-Teilnehmer Feuerschwanz.