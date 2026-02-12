Bildungsminister Jan Riedel (CDU) hat am Donnerstag in der Uni Halle gemeinsam mit Rektorin Claudia Becker die Zeugnisse für angehende Lehrer überreicht. Warum Riedel den Lehrernachwuchs in einer Schlüsselrolle sieht.

Zeugnisse vom Minister für zukünftige Lehrer an der Uni in Halle

Erstes Staatsexamen: 209 zukünftige Lehrerinnen und Lehrer erhalten von Bildungsminister Jan Riedel (CDU, links) ihre Zeugnisse.

Halle (Saale)/MZ. - 209 angehende Lehrerinnen und Lehrer haben an der Martin-Luther-Universität (MLU) Halle am Donnerstag ihr Zeugnis über das erste Staatsexamen erhalten und treten nun in den Vorbereitungsdienst ein.

Dieser dauert 16 Monate und schließt mit dem zweiten Staatsexamen ab. Die künftigen Lehrkräfte werden an Grund- und Sekundarschulen, Gymnasien sowie Förderschulen in Sachsen-Anhalt eingesetzt.

Minister: Künftige Lehrer übernehmen eine Schlüsselrolle

Bildungsminister Jan Riedel, der die Zeugnisse gemeinsam mit Uni-Rektorin Claudia Becker übergab, bezeichnete das bestandene Examen als wichtigen Meilenstein auf dem Weg in einen gesellschaftlich zentralen Beruf. „Sie übernehmen künftig eine Schlüsselrolle für die Bildung und persönliche Entwicklung junger Menschen hier im Land“.

Rektorin Becker erklärte: „Wir qualifizieren die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer für Sachsen-Anhalt. Verbunden mit einer zukunftsorientierten Lehre zählt das zu unseren gesellschaftlichen Kernaufgaben. Wir sind überzeugt, dass unsere Absolventinnen und Absolventen mit ihrem erworbenen Fachwissen und ihrer pädagogischen Kompetenz bestens vorbereitet sind, die vielfältigen Anforderungen des Lehrerberufs zu meistern und die Bildung in unserem Land nachhaltig zu bereichern."

4.100 Studierende für Lehreramt an der Martin-Luther-Universität

Von den 209 angehenden Lehrerinnen und Lehrer wurden für das Lehramt an Förderschulen 42, für das an Sekundarschulen 21, für Grundschulen 80 und für Gymnasien 66 geprüft.

Aktuell studieren an der MLU rund 4.100 Studierende auf ein Lehramt, davon hatten sich zum Wintersemester 2025/26 rund 800 neu immatrikuliert.