weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Förderung trotz Lehrermangel: Speziell geschult: Neues Personal soll Lehrkräfte auch an einigen Schulen in Halle entlasten

Förderung trotz Lehrermangel Speziell geschult: Neues Personal soll Lehrkräfte auch an einigen Schulen in Halle entlasten

Schulen in Sachsen-Anhalt bekommen mehr Unterstützung. Erstmalig werden in Peißen pädagogische Unterrichtshilfen qualifiziert. Was die Idee hinter dem neuen Konzept ist und was sich Teilnehmer für hallesche Schulen vorgenommen haben.

Von Isabell Sparfeld 15.01.2026, 13:55
Bei der Qualifizierung zur pädagogischen Unterrichtshilfe suchen die Teilnehmer auch für verschiedene Fallbeispiele Lösungen.
Bei der Qualifizierung zur pädagogischen Unterrichtshilfe suchen die Teilnehmer auch für verschiedene Fallbeispiele Lösungen. (Foto: Isabell Sparfeld)

Peißen/Halle (Saale)/MZ. - Die Aufgaben für Lehrkräfte an Schulen wachsen, das Personal jedoch fehlt. Um dem entgegenzuwirken, hat das Land eine neue Stelle ins Leben gerufen: die pädagogische Unterrichtshilfe. Die erste Qualifizierung von 51 Bewerbern hat in Peißen begonnen. Ab der kommenden Woche beginnt die Arbeit an den Schulen - auch in Halle.