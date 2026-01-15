Schulen in Sachsen-Anhalt bekommen mehr Unterstützung. Erstmalig werden in Peißen pädagogische Unterrichtshilfen qualifiziert. Was die Idee hinter dem neuen Konzept ist und was sich Teilnehmer für hallesche Schulen vorgenommen haben.

Speziell geschult: Neues Personal soll Lehrkräfte auch an einigen Schulen in Halle entlasten

Bei der Qualifizierung zur pädagogischen Unterrichtshilfe suchen die Teilnehmer auch für verschiedene Fallbeispiele Lösungen.

Peißen/Halle (Saale)/MZ. - Die Aufgaben für Lehrkräfte an Schulen wachsen, das Personal jedoch fehlt. Um dem entgegenzuwirken, hat das Land eine neue Stelle ins Leben gerufen: die pädagogische Unterrichtshilfe. Die erste Qualifizierung von 51 Bewerbern hat in Peißen begonnen. Ab der kommenden Woche beginnt die Arbeit an den Schulen - auch in Halle.