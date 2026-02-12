Ein Autofahrer ist auf der K2069 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist ein Autofahrer bei einem Unfall tödlich verletzt worden.

Zörbig. – Mittwochmittag ist ein 62-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der K2069 zwischen Großzöberitz und Zörbig (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) tödlich verunglückt, teilt die Polizei mit.

Demnach kam der 62-Jährige mit seinem Auto aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen.

Der Mann starb noch an der Unfallstelle, so die Polizei. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Kreisstraße zeitweise voll gesperrt.