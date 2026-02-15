weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Nach zehn Jahren Planung: Bergzoo Halle erhält spektakulären neuen Eingang - das sind die Details

Die Seebener Straße ist derzeit in Höhe des Luchs-Kinos für Straßenbahnen gesperrt. Es ist die Vorbereitung für die größte Investition in den Zoo seit Jahrzehnten.

Von Dirk Skrzypczak 15.02.2026, 06:00
Eine Visualisierung zeigt den neuen Saaleeingang für den Bergzoo in der Seebener Straße. Dazu gehören auch überdachte Fahrradstellplätze.
Eine Visualisierung zeigt den neuen Saaleeingang für den Bergzoo in der Seebener Straße. Dazu gehören auch überdachte Fahrradstellplätze. (Visualisierung: Großmann Architektur BDA)

Halle (Saale)/MZ - Vor zehn Jahren sind die Planungen für das millionenschwere Großprojekt „Bergzoo 2031“ öffentlich bekannt geworden - mit dem neuen Saaleeingang an der Seebener Straße und einem Höhenweg als spektakuläre Neuerungen. Seitdem ist viel Wasser durch die Saale geflossen. Nun geht es los.