Sechs Brände in der Nacht zum Sonntag halten die Feuerwehr in Merseburg in Atem: Pkw brennt aus, Mülltonnen, Unrat und Ödland in Flammen. Polizei prüft Zusammenhang und ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Feuerwehr im Dauereinsatz: Sechs Brände in Merseburg in der Nacht zum Sonntag

Merseburg/MZ - Zu gleich sechs Bränden musste die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag in Merseburg ausrücken. Innerhalb weniger Stunden brannten Sperrmüll, ein Pkw, Mülltonnen sowie später auch Ödland.