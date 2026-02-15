Brandserie in Merseburg Feuerwehr im Dauereinsatz: Sechs Brände in Merseburg in der Nacht zum Sonntag
Sechs Brände in der Nacht zum Sonntag halten die Feuerwehr in Merseburg in Atem: Pkw brennt aus, Mülltonnen, Unrat und Ödland in Flammen. Polizei prüft Zusammenhang und ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.
Aktualisiert: 15.02.2026, 07:07
Merseburg/MZ - Zu gleich sechs Bränden musste die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag in Merseburg ausrücken. Innerhalb weniger Stunden brannten Sperrmüll, ein Pkw, Mülltonnen sowie später auch Ödland.