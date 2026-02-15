weather wolkig
Es war eine Projektidee aus dem Jahr 2023: Ein Teil des Ascherslebener Bahnhofs soll für Sport- und Vereinsangebote ausgebaut werden. Was ist daraus geworden?

Von Katrin Wurm 15.02.2026, 08:15
Hält die Stadt Aschersleben an ihrer Idee, Bereiche des Bahnhofs für Sport- und Vereinsangebote nutzen zu wollen, fest?
Aschersleben/MZ - Wird am Projekt „Sportbahnhof“ noch immer festgehalten? Das wollte im jüngsten Stadtentwicklungsausschuss Stadtrat Lars-Gernot Otto (Fraktion Linke/SPD/Grün) wissen und erkundigte sich deshalb nach dem aktuellen Stand zur geplanten Nutzung eines Teils des Ascherslebener Bahnhofs. Er verwies auf den Bahnhof als Problemort und betonte, dass eine dauerhafte Nutzung – etwa durch Vereine – Vandalismus und Folgekosten reduzieren könne.