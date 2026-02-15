weather wolkig
Wittenberg
Im Einkaufszentrum Arsenal in Wittenberg tut sich etwas hinter verschlossenen Türen. Eine Ladenfläche ist neu vergeben und schon bald soll eröffnet werden. Was der Centermanager verrät.

Von Jonas Lohrmann 15.02.2026, 10:15
Das neue Geschäft befindet sich direkt neben der Rolltreppe im Obergeschoss.
Das neue Geschäft befindet sich direkt neben der Rolltreppe im Obergeschoss. (Foto: Jonas Lohrmann)

Wittenberg/MZ - Im Obergeschoss des Wittenberger Einkaufszentrums Arsenal wird gehämmert, geschraubt und Ware eingeräumt. Viel Zeit bleibt nicht: Bereits am kommenden Mittwoch, 18. Februar, um 8 Uhr, sollen sich hier die Türen öffnen.