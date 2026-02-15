Handel Neues Geschäft im Arsenal Wittenberg: Was hier bald eröffnet
Im Einkaufszentrum Arsenal in Wittenberg tut sich etwas hinter verschlossenen Türen. Eine Ladenfläche ist neu vergeben und schon bald soll eröffnet werden. Was der Centermanager verrät.
15.02.2026, 10:15
Wittenberg/MZ - Im Obergeschoss des Wittenberger Einkaufszentrums Arsenal wird gehämmert, geschraubt und Ware eingeräumt. Viel Zeit bleibt nicht: Bereits am kommenden Mittwoch, 18. Februar, um 8 Uhr, sollen sich hier die Türen öffnen.