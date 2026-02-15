weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. „Wichtiges Qualitätsmerkmal“: Klinikum Dessau freut sich über Zertifizierung für Hautkrebszentrum - Was am Standort Gopiusallee geplant ist

Das Hautkrebszentrum Dessau-Anhalt (HKZ) am Städtischen Klinikum Dessau ist erneut erfolgreich von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert worden. Was sich in der Versorgung ändern wird.

15.02.2026, 12:00
Andreas Altenburg und Peggy Seele mit dem Ärztlichen Direktor des Klinikums, Christoph U. Herbon.
Andreas Altenburg und Peggy Seele mit dem Ärztlichen Direktor des Klinikums, Christoph U. Herbon. Foto: SKD

Dessau/MZ. - Das Hautkrebszentrum Dessau-Anhalt (HKZ) am Städtischen Klinikum Dessau ist erneut erfolgreich von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert worden. Das hat das Klinikum mitgeteilt.