Losgeheimnis gelüftet Singen für Paul Gerhardt
Bürgermeister, Schulen und Freundeskreis treffen sich zur Vorbereitung des Paul-Gerhardt-Liedersingens. Was dabei herausgekommen ist.
15.02.2026, 12:00
Gräfenhainichen/MZ. - In diesem Jahr wird zum 21. Mal das Paul-Gerhardt-Liedersingen der fünften Klassen der Schulen Gräfenhainichens stattfinden. Doch dieses Mal ist etwas anders als in den zurückliegenden Jahren. Am 27. Mai jährt sich der Todestag des berühmten Kirchenliederdichters zum 350. Mal. Wegen der Pfingstferien wird das Singen am 5. Juni in der Kirche St. Marien nachgeholt.