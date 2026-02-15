Bürgermeister, Schulen und Freundeskreis treffen sich zur Vorbereitung des Paul-Gerhardt-Liedersingens. Was dabei herausgekommen ist.

Wilma Deißner hat die Lose mitgebracht. Die Pädagogen ziehen die Titel zum Paul-Gerhardt-Liedersingen.

Gräfenhainichen/MZ. - In diesem Jahr wird zum 21. Mal das Paul-Gerhardt-Liedersingen der fünften Klassen der Schulen Gräfenhainichens stattfinden. Doch dieses Mal ist etwas anders als in den zurückliegenden Jahren. Am 27. Mai jährt sich der Todestag des berühmten Kirchenliederdichters zum 350. Mal. Wegen der Pfingstferien wird das Singen am 5. Juni in der Kirche St. Marien nachgeholt.