weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Häuser, Grundstücke und Co.: Grundstück in Eisleben schon für 500 Euro - Diese Objekte aus Mansfeld-Südharz werden bald versteigert

Häuser, Grundstücke und Co. Grundstück in Eisleben schon für 500 Euro - Diese Objekte aus Mansfeld-Südharz werden bald versteigert

Objekte in Leipzig auf der Auktion

Von Beate Lindner 15.02.2026, 13:30
Das zu versteigernde Haus in Allstedt in der Luisenstraße
Das zu versteigernde Haus in Allstedt in der Luisenstraße Fotos: Sächs. Grundstücksauktionen

Allstedt/MZ. - Mehrmals im Jahr sollen auch Objekte aus Mansfeld-Südharz bei den verschiedensten Grundstücksauktionen unter dem Hammer kommen. Eine solche Auktion findet wieder am 6. März in Leipzig statt. Im Katalog für diese Auktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG befinden sich gleich mehrere Objekte und Grundstücke im Landkreis Mansfeld-Südharz.