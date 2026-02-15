Grundstück in Eisleben schon für 500 Euro - Diese Objekte aus Mansfeld-Südharz werden bald versteigert

Das zu versteigernde Haus in Allstedt in der Luisenstraße

Allstedt/MZ. - Mehrmals im Jahr sollen auch Objekte aus Mansfeld-Südharz bei den verschiedensten Grundstücksauktionen unter dem Hammer kommen. Eine solche Auktion findet wieder am 6. März in Leipzig statt. Im Katalog für diese Auktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG befinden sich gleich mehrere Objekte und Grundstücke im Landkreis Mansfeld-Südharz.