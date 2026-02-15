Historisches Kochen, Orchideenwanderungen, KI-Seminare und Balkonbepflanzung mit Wildstauden: Die Kreisvolkshochschule Saalekreis startet mit einem ungewöhnlich breiten Programm. Was neu ist – und welche Kurse besonders gefragt sind.

Von Römerküche bis Urban Gardening – das bietet die KVHS Saalekreis im Frühjahr 2026

Das Frühjahrssemester 2026 der Kreisvolkshochschule Saalekreis ist gestartet – mit dabei: der erste Gästeführer-Lehrgang im Saalekreis seit fünf Jahren.

Merseburg/MZ. - Das Frühjahrssemester an der Kreisvolkshochschule Saalekreis hat offiziell gestartet. Das neue Programm ist veröffentlicht. Regionalgeschichte, Bewegung, Entspannung, Sprache, Integration, Kreativität – zu allem gibt es Angebote. Die MZ sprach darüber mit Vincent Streichhahn von der Koordination des Bildungsmanagements des Kreises.