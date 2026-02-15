Dessau feiert seinen 27. Karnevalsumzug mit zahlreichen Teilnehmern und Schaulustigen. Welche erste Bilanz Veranstalter und Rettungsdienste ziehen und welches Ziel bei den nächsten Umzügen erreicht werden soll.

Dessau/MZ - Bei angenehmen Winterwetter und mit Tausenden Schaulustigen entlang der Strecke ist der nunmehr 27. Dessauer Karnevalsumzug am Rosensonntag, um 11.11 Uhr pünktlich gestartet.

„Unter dem Motto „Dessau-Roßlau ist doch klar, feiert Karneval wie jedes Jahr!“ setzte sich der Tross in der Franzstraße/Ecke Friedhofstraße auf seiner rund 2,6 Kilometer langen Strecke durch die Innenstadt über die Kavalier- und Poststraße über die Zerbster Straße, in Richtung Marktplatz in Bewegung, wo auf der großen Bühne am frühen Nachmittag die Zugparty mit Beiträgen von Karnevalisten und Vereinen den krönenden Abschluss bildete.

Im Zeichen der Biene Thomas Ruttke

Wie schon im vorigen Jahr fand der Umzug wieder unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, mit Absperrungen an allen Zufahrtswegen zur Umzugsstrecke statt. „Das ist ein sehr dynamischer Prozess, der nur Dank dem Einsatz vieler Beteiligter funktioniert“, konstatiert Olaf Bülow, der Mitorganisator der Stadt Dessau-Roßlau. Nach Anlaufschwierigkeiten im vergangenen Jahr, als der Umzug mit rund 25 Minuten Verspätung startete, lief diesmal alles problemlos.

Der Karnevalsumzug zieht durch Dessau. Foto: Thomas Ruttke

Auch Maximilian Rothe, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr, der die Einsätze von Polizei und Rettungsdiensten an der Strecke koordinierte, zog nach dem Eintreffen der ersten Umzugsteilnehmer eine zufriedene Bilanz. „Das Sicherheitskonzept hat gut funktioniert. Rettungseinsätze beschränkten sich auf die üblichen Vorkommnisse wie Kreislaufbeschwerden und Stürze“, so Rothe.

Mit 84 Bildern und rund 1.200 Mitwirkenden war der diesjährige Karnevalsumzug einer der stärksten der vergangenen Jahre. „Da kann es nur unser Ziel sein, bei den nächsten Umzügen irgendwann die 100 als Startnummer zu vergeben“, blickt Bülow optimistisch in die karnevalistische Dessau-Roßlauer Zukunft.